Не успела материнская компания Facebook Meta запустить новую соцсеть для коротких сообщений Threads, как пользователи уже высказывают ею недовольство.

Один из критических постов в адрес нового детища Марка Цукерберга появился на сайте для ведения блогов Blogspot.

Его автор обвинил Meta в том, что разработчики соцсети Threads сделали все, чтобы оттуда было невозможно удалиться. Этому способствует учётная политика в отношении пользователей.

Во-первых, на Threads нельзя зайти с компьютера через сайт - а только через приложение для мобильных устройств.

Во-вторых зарегистрироваться в соцсети можно только через еще одну принадлежащую Meta соцсеть Instagram.

В-третьих, удалить аккаунт можно только вместе с аккаунтом в Instagram.

"Бинго! Зашёл на сайт, захотел посмотреть - поставил аппку (приложение - Ред.). Решил, что Threads - скучная хрень, решил удалить: ну нет, Инста ведь — ценная сеть. В результате остаёшься и юзером, и аппка у большинства пользователей будет болтаться на телефоне, скорее всего", - пишет автор поста.

В итоге, по его словам, у Threads растут число пользователей и привязка к Instagram.

"Всюду плюсы. Живые это пользователи или нет — отвечать не надо", - резюмирует он, намекая, что популярность соцсети, которой хвалится Цукерберг, во многом дутая, и в ней много пустых аккаунтов.

Об особенностях управления аккаунтов в Threads, замеченных пользователем, говорится и в политике конфиденциальности сервиса.

"Вы можете в любое время деактивировать свой профиль Threads, но, чтобы удалить его, вам понадобится удалить аккаунт Instagram", - пишет компания.

Meta запустила свой аналог Twitter в ночь с 5 на 6 июля. Лимит в одном сообщении в ней составляет 500 символов. По словам Цукерберга, за первые четыре часа после запуска приложения в нем зарегистрировались более пяти миллионов пользователей, а через семь - более 10. Сейчас у соцсети уже больше 30 миллионов пользователей.

Вскоре после презентации новой соцсети адвокат Twitter направил письмо главе Цукербергу, в котором обвинил компанию в переманивании сотрудников, имевших доступ к коммерческим секретам Twitter и "другой крайне конфиденциальной информации".