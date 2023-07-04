Материнская компания Facebook Meta планирует запустить новое приложение под названием "Threads", которое будет являться конкурентом для Twitter.

По информации BBC, приложение Threads будет связано с Instagram и уже доступно для предварительного заказа в Apple App Store.

Из скриншотов приложения видно, что оно будет иметь информационную панель, напоминающую Twitter. Meta описывает Threads как "программу для текстовых разговоров". Это бесплатное приложение, и пользователи не будут ограничены в количестве публикаций, которые они могут просмотреть.

Поскольку это приложение от Meta, оно будет хранить данные на телефоне пользователя, включая информацию о местоположении, покупках и истории веб-просмотра.

Похоже, что Meta намеренно создает конкурента для Twitter, который в свою очередь ограничивает количество публикаций в день, доступных для просмотра различными аккаунтами, чтобы предотвратить чрезмерный сбор данных и манипуляции с системой.

Также стоит отметить, что Twitter потребует от пользователей иметь учетную запись на платформе для просмотра твитов, и в будущем пользователи Twitter должны будут пройти проверку, чтобы использовать TweetDeck. При этом Илон Маск хочет переименовать Twitter, новым названием может стать одна буква.

Напомним, что недавно Илон Маск и Марк Цукерберг договорились встретиться на поединке в октагоне – клетке для боев, после того как Meta объявила о создании конкурента для Twitter. Маск начал дразнить Цукерберга на Twitter, и это стало отправной точкой для возникновения споров между ними. Бой может пройти в Колизее.