The Threads будет выглядеть похожим на Twitter

Материнская компания Facebook Meta планирует запустить новое приложение под названием "Threads", которое будет являться конкурентом для Twitter.

По информации BBC, приложение Threads будет связано с Instagram и уже доступно для предварительного заказа в Apple App Store.

Из скриншотов приложения видно, что оно будет иметь информационную панель, напоминающую Twitter. Meta описывает Threads как "программу для текстовых разговоров". Это бесплатное приложение, и пользователи не будут ограничены в количестве публикаций, которые они могут просмотреть.

Поскольку это приложение от Meta, оно будет хранить данные на телефоне пользователя, включая информацию о местоположении, покупках и истории веб-просмотра.

Похоже, что Meta намеренно создает конкурента для Twitter, который в свою очередь ограничивает количество публикаций в день, доступных для просмотра различными аккаунтами, чтобы предотвратить чрезмерный сбор данных и манипуляции с системой.

Также стоит отметить, что Twitter потребует от пользователей иметь учетную запись на платформе для просмотра твитов, и в будущем пользователи Twitter должны будут пройти проверку, чтобы использовать TweetDeck. При этом Илон Маск хочет переименовать Twitter, новым названием может стать одна буква.

Напомним, что недавно Илон Маск и Марк Цукерберг договорились встретиться на поединке в октагоне – клетке для боев, после того как Meta объявила о создании конкурента для Twitter. Маск начал дразнить Цукерберга на Twitter, и это стало отправной точкой для возникновения споров между ними. Бой может пройти в Колизее.

 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.