Илон Маск представил новую главу Twitter. Что известно о Линде Яккарино
В пятницу, 12 мая, американский миллиардер Илон Маск представил новую главу социальной сети Twitter – бывшую руководительницу отдела рекламы компании NBCUniversal Линду Яккарино.
Об этом Маск сообщил на своей странице в Twitter.
Яккарино сосредоточится на ведении бизнеса компании, а сам Маск – "на разработке продукта и новых технологиях", говорится в твите предпринимателя.
Линда Яккарино более десяти лет проработала в компании NBC Universal, среди ее достижений на этом посту – запуск стримингового сервиса Peacock с поддержкой рекламы.
Накануне Илон Маск заявил, что нашел нового генерального директора для Twitter. По его словам, она приступит к работе через шесть недель.
Напомним, в феврале Илон Маск говорил, что у соцсети Twitter может появиться новый руководитель к концу 2023 года.
В том же месяце Илон Маск уволил главного инженера Twitter после его заявления о том, что люди теряют интерес к твитам владельца соцсети.
А уже в конце марта Маск обогнал бывшего президента США Обаму по числу подписчиков в Twitter и стал самым популярным пользователем соцсети.
Ранее мы рассказывали, что Илон Маск предложил сотрудникам Twitter вознаграждение в виде акций, исходя из оценки компании в 20 млрд долларов, тем самым фактически признав двукратное падение стоимости соцсети после ее покупки.