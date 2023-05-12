В пятницу, 12 мая, американский миллиардер Илон Маск представил новую главу социальной сети Twitter – бывшую руководительницу отдела рекламы компании NBCUniversal Линду Яккарино.

Об этом Маск сообщил на своей странице в Twitter.

Яккарино сосредоточится на ведении бизнеса компании, а сам Маск – "на разработке продукта и новых технологиях", говорится в твите предпринимателя.

Линда Яккарино более десяти лет проработала в компании NBC Universal, среди ее достижений на этом посту – запуск стримингового сервиса Peacock с поддержкой рекламы.

Накануне Илон Маск заявил, что нашел нового генерального директора для Twitter. По его словам, она приступит к работе через шесть недель.

Напомним, в феврале Илон Маск говорил, что у соцсети Twitter может появиться новый руководитель к концу 2023 года.

В том же месяце Илон Маск уволил главного инженера Twitter после его заявления о том, что люди теряют интерес к твитам владельца соцсети.

А уже в конце марта Маск обогнал бывшего президента США Обаму по числу подписчиков в Twitter и стал самым популярным пользователем соцсети.

Ранее мы рассказывали, что Илон Маск предложил сотрудникам Twitter вознаграждение в виде акций, исходя из оценки компании в 20 млрд долларов, тем самым фактически признав двукратное падение стоимости соцсети после ее покупки.