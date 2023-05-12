Стало известно имя женщины, которая возглавит Твиттер, о чем сообщил накануне Илон Маск. Ею станет Линда Яккарино, занимающая сейчас пост главы отдела рекламы NBC Universal.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

NBC Universal объединяет кинокомпанию Universal Studios и телеканалы NBC и CNBC.

Недавно NBCUniversal и Twitter объявили о партнёрстве по освещению событий Олимпийских игр 2024 года. А в середине апреля Яккарино взяла интервью у Маска в рамках маркетинговой конференции Possible 2023.

Напомним, в феврале Илон Маск заявил, что у соцсети Twitter может появиться новый руководитель к концу 2023 года.

Когда в конце октября Илон Маск приобрёл Твиттер за 44 миллиарда долларов, он взял на себя обязанности генерального директора, а совет директоров компании распустил. Среди девяти уволенных директоров были председатель правления Брет Тейлор и исполнительный директор Параг Агравал.

Он заявлял, что хочет стабилизировать Твиттер и найти себе замену.

В начале года Маск опубликовал документы о том, как правительство США давило на Twitter и вынуждало блокировать аккаунты. По его словам власти США следили даже за переписками пользователей.