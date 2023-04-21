С 20 апреля Twitter начал удалять синие галочки у пользователей, которые не оплатили подписку Twitter Blue. Данное изменение увеличивает вероятность появления фальшивых аккаунтов и мошенников, которые будут выдавать себя за известных людей и правительственные учреждения.

Об этом сообщает CNN.

Галочки уже потеряли фотомодель Ким Кардашьян, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, Папа Римский Франциск и бывший президент США Дональд Трамп.

Этот шаг также может отбить желание у некоторых высокопоставленных пользователей использовать Twitter, пишет CNN.

Подписка на Twitter Blue стоит от 8 долларов в месяц или 84 доллара в год.

Введение платной подписки было неоднозначно воспринято аудиторией, так, Стивен Кинг в ноябре 2022 года резко раскритиковал Илона Маска за решение сделать верификацию платной и заявлял, что это соцсеть должна ему платить, а не наоборот.

Сам Маск начал троллить пользователей, которые недовольны отключением галочек, опубликовав композицию Blue (синий).

Ранее Илон Маск ввел монетизацию контента в Twitter.

Напомним, Илон Маск заявил, что американские власти имели доступ ко всем без исключения данным Twitter - даже к личным перепискам пользователей.