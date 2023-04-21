Twitter удаляет синие галочки у пользователей, не оплативших подписку
С 20 апреля Twitter начал удалять синие галочки у пользователей, которые не оплатили подписку Twitter Blue. Данное изменение увеличивает вероятность появления фальшивых аккаунтов и мошенников, которые будут выдавать себя за известных людей и правительственные учреждения.
Об этом сообщает CNN.
Галочки уже потеряли фотомодель Ким Кардашьян, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, Папа Римский Франциск и бывший президент США Дональд Трамп.
Этот шаг также может отбить желание у некоторых высокопоставленных пользователей использовать Twitter, пишет CNN.
Подписка на Twitter Blue стоит от 8 долларов в месяц или 84 доллара в год.
Введение платной подписки было неоднозначно воспринято аудиторией, так, Стивен Кинг в ноябре 2022 года резко раскритиковал Илона Маска за решение сделать верификацию платной и заявлял, что это соцсеть должна ему платить, а не наоборот.
Сам Маск начал троллить пользователей, которые недовольны отключением галочек, опубликовав композицию Blue (синий).
Ранее Илон Маск ввел монетизацию контента в Twitter.
Напомним, Илон Маск заявил, что американские власти имели доступ ко всем без исключения данным Twitter - даже к личным перепискам пользователей.