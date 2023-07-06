Компания Meta, которая владеет Facebook и Instagram, запустила свой аналог Twitter - новую соцсеть Threads. В ней сделан упор на короткие текстовые сообщения.

Об этом сообщил глава компании Марк Цукерберг, передает BBC.

По его словам, Threads скачали пять миллионов раз за первые 4 часа, а за 7 часов показатель достиг десяти миллионов.

Цукерберг заявляет, что хочет добиться результата в миллиард пользователей.

"Это займет некоторое время, но я думаю, что должно быть приложение для публичных разговоров с более чем миллиардом человек. Twitter имел возможность сделать это, но не удалось. Надеюсь, мы это сделаем", - сказал Цукерберг.

Threads доступен для загрузки более чем в 100 странах (в том числе в Украине), но пока не доступен в Евросоюзе из-за проблем с регулированием.

Сообщается, что приложение будет обмениваться данными с Instagram.

Напомним, что недавно владельцы Twitter и Threads - Илон Маск и Марк Цукерберг - договорились встретиться на поединке в октагоне – клетке для боев, после того как Meta объявила о создании конкурента для Twitter. Маск начал дразнить Цукерберга, и это стало отправной точкой для возникновения споров между ними.

По данным СМИ, министр культуры Италии предложил Маску и Цукербергу провести бой в римском Колизее.