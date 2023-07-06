Цукерберг запустил свой аналог Twitter. Какие особенности у новой соцсети
Компания Meta, которая владеет Facebook и Instagram, запустила свой аналог Twitter - новую соцсеть Threads. В ней сделан упор на короткие текстовые сообщения.
Об этом сообщил глава компании Марк Цукерберг, передает BBC.
По его словам, Threads скачали пять миллионов раз за первые 4 часа, а за 7 часов показатель достиг десяти миллионов.
Цукерберг заявляет, что хочет добиться результата в миллиард пользователей.
"Это займет некоторое время, но я думаю, что должно быть приложение для публичных разговоров с более чем миллиардом человек. Twitter имел возможность сделать это, но не удалось. Надеюсь, мы это сделаем", - сказал Цукерберг.
Threads доступен для загрузки более чем в 100 странах (в том числе в Украине), но пока не доступен в Евросоюзе из-за проблем с регулированием.
Сообщается, что приложение будет обмениваться данными с Instagram.
Напомним, что недавно владельцы Twitter и Threads - Илон Маск и Марк Цукерберг - договорились встретиться на поединке в октагоне – клетке для боев, после того как Meta объявила о создании конкурента для Twitter. Маск начал дразнить Цукерберга, и это стало отправной точкой для возникновения споров между ними.
По данным СМИ, министр культуры Италии предложил Маску и Цукербергу провести бой в римском Колизее.