Новая социальная сеть Threads запустилась менее суток назад, а Twitter уже угрожает Meta судебным иском.

Об этом сообщает портал Semafor.

В публикации говорится, что всего через несколько часов после презентации новой соцсети адвокат Twitter Алекс Спиро направил письмо главе Meta Марку Цукербергу, в котором обвинил компанию в переманивании сотрудников, которые "имели и продолжают иметь доступ к коммерческим секретам Twitter и другой крайне конфиденциальной информации".

Тем временем, по словам Марка Цукерберга, количество регистраций в Threads достигло 30 млн менее чем за 20 часов после запуска.

"Ого, 30 млн подписчиков. Кажется, начинается что-то особенное, но впереди еще много работы", - написал Цукерберг в своем аккаунте в Threads.

Напомним, сегодня компания Meta, которая владеет Facebook и Instagram, запустила свой аналог Twitter - новую соцсеть Threads. В ней сделан упор на короткие текстовые сообщения.

За первые 4 часа Threads скачали пять миллионов раз, а за 7 часов показатель достиг десяти миллионов. Глава компании Марк Цукерберг заявил, что хочет добиться результата в миллиард пользователей.

Ранее мы рассказывали, что недавно владельцы Twitter и Threads - Илон Маск и Марк Цукерберг - договорились встретиться на поединке в октагоне – клетке для боев, после того как Meta объявила о создании конкурента для Twitter. Маск начал дразнить Цукерберга, и это стало отправной точкой для возникновения споров между ними.

По данным СМИ, министр культуры Италии предложил Маску и Цукербергу провести бой в римском Колизее.