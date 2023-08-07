Основатель Meta Марк Цукерберг предлагает владельцу соцсети X (ранее Twitter) Илону Маску подраться уже 26 августа.

"Я готов уже сегодня. Я предложил 26 августа, когда тот бросил мне вызов, но он это так и не утвердил", - написал Цукерберг в социальной сети Threads.

Тем временем Маск говорит, что активно готовится к будущему поединку, но может проиграть из-за недостатка выносливости, связанного с лишним весом.

Ранее мы рассказывали о подготовке Маска и Цукерберга к поединку. Так, основатель Meta тренируется с двумя чемпионами UFC: кикбоксером Исраэлем Адесаньей и австралийским бойцом смешанного стиля Александром Волкановски.

В свою очередь Маск опубликовал фото тренировки с трехкратным обладателем чемпионского пояса UFC Жоржем Сен-Пьером, который готовит его к бою к Цукербергом.

Напомним, в конце июня Маск предложил поединок Цукербергу "по всем правилам ММА" - то есть смешанных единоборств. При этом Цукерберг занимается джиу-джитсу и участвует в турнирах.

Также недавно Илон Маск предложил Марку Цукербергу просто помериться членами и обозвал его "куколдом".