Социальная сеть Цукерберга Threads за последние две недели потеряла порядка 70% ежедневно активных пользователей.

Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитические данные компании Sensor Tower.

На сегодняшний день число пользователей соцсети, принадлежащей компании Meta, упало до 13 миллионов с 44 миллионов по состоянию на 7 июля.

WSJ пишет, что две платформы социальных сетей работают одинаково, но в Threads отсутствуют некоторые важные функции Twitter, включая функциональность рабочего стола и возможность поиска тем, а не только пользователей.

Как сообщает издание, руководители Meta заявили, что ожидали сокращения использования и планируют новые функции, чтобы удержать пользователей в приложении.

Ранее пользователи начали жаловаться на новую соцсеть Threads. Удалить в ней аккаунт можно было только вместе с учётной записью в Instagram. Этот пошлый трюк был придуман разработчиками в рассчёте на то, что аудитория пользователей популярной платформы для размещения фото в своём большинстве не решится пожертвовать своим Инстаграм.

Как стало известно, новая соцсеть от Цукерберга потеряла пятую часть активных пользователей всего за четыре дня - исследование.