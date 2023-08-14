Американский миллиардер и владелец компании Meta Марк Цукерберг потерял надежду провести бой с хозяином компаний Tesla и X (бывший Twitter) Илоном Маском.

Об этом Цукерберг написал в своем аккаунте в Threads.

Он заявил, что "Илон не серьезен и пришло время двигаться дальше".

"Я предложил настоящий бой. [Президент UFC] Дана Уайт предложил сделать это официальным благотворительным соревнованием. Илон не подтвердил дату [боя], затем заявил, что ему нужна операция, а теперь просит провести тренировку на моем заднем дворе", - сказано в посте Цукерберга.

По его словам, в крайнем случае Маск знает, где его найти. А пока владелец Meta собирается сосредоточиться на поединках с теми, кто более серьезно относится к спорту.

Напомним, еще в июне Маск высмеял идею Цукерберга запустить соцсеть, похожую на Twitter. После чего бизнесмены договорились подраться в клетке в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе.

На протяжении почти двух месяцев Маск и Цукерберг периодически делали заявления о подготовке к бою, тренировках со звездными спортсменами, планируемых датах и месте встречи. Одним из вариантов даже был Колизей.