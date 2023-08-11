Американский бизнесмен и владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск заявил, что договорился с властями Италии о месте боя с основателем Meta Марком Цукербергом. По его словам, это будет "эпичное место", а в кадре будет "античный Рим".

Об этом Маск написал на своей странице в соцсети X.

Сообщается, что поединок будут транслировать в прямом эфире в X и Meta (Facebook, Instagram).

Напомним, на днях Цукерберг предложил Маску сразиться в поединке 26 августа. Сам владелец соцсети X заявил, что активно готовится к будущему бою, но может проиграть из-за недостатка выносливости, связанного с лишним весом.

На днях появилась информация, что Илон Маск просил Хабиба Нурмагомедова стать его тренером в подготовке к бою с Цукербергом, однако россиянин ему отказал. Сообщалось, что занятия с Маском могли отрицательно сказаться на имидже борца, так как у них разные взгляды на жизнь, алкоголь и наркотики.

Ранее Министерство культуры Италии предложило бизнесменам сразиться в настоящем Колизее. По данным СМИ, предложение бизнесменам озвучил лично министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано, миллиардеры восприняли предложение с энтузиазмом.