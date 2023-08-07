Американский миллиардер Илон Маск просил российского борца и бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова стать его тренером в подготовке к бою с другим богачом и соотечественником Марком Цукербергом, однако тот отказал.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на рассказ команды дагестанского спортсмена.

Приближенные спортсмена заявили, что Нурмагомедов отказал Маску, потому что тренирует только своих ребят, с которыми знаком лично. Кроме того, занятия с Маском могли отрицательно сказаться на имидже борца, так как у них разные взгляды на жизнь, алкоголь и наркотики.

Ранее Маск провел тренировку с бывшим чемпионом UFC Жоржем Сен-Пьером. А Цукерберг тренируется с двумя чемпионами UFC: кикбоксером Исраэлем Адесаньей и австралийским бойцом смешанного стиля Александром Волкановски.

При этом Маск уже допускает своё будущее поражение из-за лишнего веса.

Напомним, основатель компании "Мета" и владелец Фейсбука Цукерберг предложил Маску сразиться в боксёрском поединке 26 августа.

Перед этим на фоне конкуренции соцсетей Tвиттер и Фейсбук и новостей о возможном поединке Маск предложил Цукербергу просто помериться членами и обозвал его "куколдом".