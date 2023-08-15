Руины античного Аспендоса в Турции могут стать идеальным местом для боя американских бизнесменов Марка Цукерберга и Илона Маска. Подходящие погодные условия для поединка будут уже с октября.

Об этом заявил заместитель главы Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Мурат Токташ в интервью российским изданиям.

Древний город Аспендос был основан предположительно в XIII веке до нашей эры, в разные периоды входил в состав империи Александра Македонского, Римской империи. Амфитеатр города вмещает порядка 17 тысяч человек.



"Аспендос мог бы принять бой Маска и Цукерберга, это и довольно мистическое место – амфитеатр был построен еще до нашей эры, там до сих пор проводятся концерты и мероприятия, собирающие тысячи зрителей", - сообщил Токташ.



"Еще римляне проводили в Аспендосе бои, поэтому, на мой взгляд, это крайне подходящее место", - добавил чиовник.

По его мнению, также бой мог бы состояться в Эфесе, но Аспендос удовлетворяет большинству требований.

По словам Токташа, проведение поединка окажет значительный эффект на туриндустрию в Анталье.

Напомним, на днях сообщалось, что Маск договорился с властями Италии о месте проведения боя с Цукербергом. По словам владельца соцсети X (ранее Twitter), это будет "эпичное место", а в кадре будет "античный Рим".

Однако после этого основатель Meta Марк Цукерберг заявил, что уже потерял надежду на проведение боя с Маском. Он заявил, что "Илон не серьезен и пришло время двигаться дальше".

А накануне Цукерберг сказал, что отказывается от боя с предпринимателем Илоном Маском, потому что тот "настроен несерьезно". Маск в ответ назвал Цукерберга "курицей".