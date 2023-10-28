Бизнесмен Илон Маск собирается трансформировать соцсеть Х (ранее Twitter) в сайт знакомств и даже цифровой банк.

Об этом сообщает Times of India со ссылкой на прошедшее собрание компании Х.

Маск ожидает, что компания скоро запустит эти функции, и полагает, что пользователи будут удивлены их мощью. Генеральный директор X Линда Яккарино также видит в этом значительную возможность и планирует реализовать ее к концу следующего года.

Ранее Business Insider сообщало, что Илон Маск намерен заблокировать соцсеть X в Европе. По информации источника издания, Маск все больше разочаровывается в необходимости соблюдать закон ЕС о цифровых услугах.

А в сентябре Илон Маск заявил о намерении сделать платным доступ в соцсеть Х (бывший Твиттер) всем пользователям. По его словам, это единственный способ противостоять ботам. Конкретную сумму платы он не называл, но отметил, что она будет ниже платной подписки X Premium, которая стоит $8 в месяц.

Напомним, летом Маск объявил о ребрендинге Твиттера, после чего публикации в соцсети стали называться "иксами", а не "твитами".

Также он говорил о необходимости сделать интерфейс этой соцсети более привлекательным.