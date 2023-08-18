Американский предприниматель и владелец социальной сети Х (бывший Twitter) Илон Маск заявил о необходимости сделать интерфейс этой соцсети более привлекательным.

Об этом Маск написал на своей странице в X.

"Нам нужно сделать этот интерфейс намного красивее", - говорится в сообщении Маска.

Ранее Илон Маск заявлял, что социальная сеть X в скором времени будет иметь только один режим отображения: темный.

Напомним, 24 июля Twitter сменил логотип и переехал на новый домен x.com. Место птички заняла буква "Х".

Также Маск заявил, что публикации в Twitter после ребрендинга будут называться "иксами", а не "твитами". Кроме того, Маск обещает внедрить в соцсеть комплексные коммуникации и возможность "держать все финансы под рукой". А в будущем вообще хочет создать некое "приложения для всего" под названием X.

Тем временем социальная сеть Twitter после ребрендинга и переименования в X снижает стоимость рекламы для привлечения новых брендов на платформу, а также предупреждает уже присутствующие о лишении верификации в случае низких рекламных затрат.