Жители Сан-Франциско жалуются на обновленный логотип Twitter в виде буквы X на здании штаб-квартиры социальной сети.

Об этом сообщает телеканал CBS.

Причиной жалоб стал тот факт, что вывеска мерцает "как вспышка молнии", ее очень яркий свет проникает в квартиры даже сквозь опущенные шторы и беспокоит жителей соседних домов, говорится в сообщении.

Телеканал со ссылкой на адвоката, специализирующегося на строительном праве, передает, что после подачи заявления на получение разрешения на размещение логотипа жителей обычно предварительно уведомляют. Он также отметил, что у жителей есть право одобрить или отклонить решение, даже если размещение логотипа не противоречит закону.

Однако, по данным телеканала, жители, которые живут рядом со штаб-квартирой X, не получали никаких уведомлений или предупреждений об установке мигающего логотипа.

Напомним, 24 июля Twitter сменил логотип и переехал на новый домен x.com.

Маск заявил, что публикации в Twitter после ребрендинга будут называться "иксами", а не "твитами".

Также сообщалось, что Илон Маск оставит в Twitter только темную тему.