Владельцы верифицированных аккаунтов с подпиской Twitter Blue теперь получили возможность загружать в своём микроблоге видеоролики длительностью до двух часов.

Об этом сообщил в четверг, 18 мая, американский миллиардер и владелец Twitter Илон Маск на своей странице в соцсети.

По словам Маска, пользователи, получившие "синюю галочку" верификации, теперь могут загружать на своё странице видеозаписи объёмом до 8 Гб. Длительность таких видео может составлять до двух часов.

Напомним, на днях Илон Маск сообщил, что в Twitter появятся функции голосовых и видеозвонков, а также возможность сквозного шифрования личных сообщений и функция ответа на любое из ранее опубликованных сообщений в ветке.

Ранее мы писали, что с 20 апреля Twitter начал удалять синие галочки у пользователей, которые не оплатили подписку Twitter Blue. Данное изменение увеличивает вероятность появления фальшивых аккаунтов и мошенников, которые будут выдавать себя за известных людей и правительственные учреждения.

Галочки уже потеряли фотомодель Ким Кардашьян, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, папа римский Франциск и бывший президент США Дональд Трамп.