Американский предприниматель Илон Маск намерен заблокировать соцсеть X в Европе.

Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на источник в компании Маска.

По информации источника, Маск все больше разочаровывается в необходимости соблюдать закон ЕС о цифровых услугах.

"Миллиардер Tesla, год назад купивший за 44 миллиарда долларов Twitter, который теперь называется X, обсуждал возможность закрыть доступ к приложению в регионе или блокировки доступа к нему пользователей в Европейском Союзе", — говорится в публикации.

Как сказал источник, Маск все больше разочаровывается в необходимости соблюдать упомянутый закон, который вступил в силу в августе и требует от крупных онлайн-платформ эффективных и прозрачных систем модерации, а также удаления ложной, вводящей в заблуждение и вредной информации.

Комиссар ЕС Тьерри Бретон на прошлой неделе сообщил, что Комиссия официально расследует соблюдение соцсетью Х нового закона, и запросил у платформы подробную информацию о ее действиях по смягчению и удалению вредной или токсичной информации.

До этого газета Politico писала, что Евросоюз начал расследование в отношении соцсети X с целью проверки распространения дезинформации о конфликте в Израиле.

На днях мы рассказывали, что Еврокомиссия обязала Телеграм назначить своего юридического представителя для взаимодействия с международными органами. В случае отказа это сделать и несоблюдения норм Евросоюза мессенджеру угрожают санкциями вплоть до блокировки на территории ЕС.

А в сентябре мы сообщали, что Маск намерен сделать платным доступ в свою соцсеть Х, чтобы отсеять ботов.