Предприниматель-миллиардер Илон Маск прогнозирует гражданскую войну в Европе.

Сообщенеи об этом бизнесмен написал с своей соц-сети Х (ранее Твиттер).

"Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна", — считает Маск.

Ранее Илон Маск обвинил Джорджа Сороса в намерении уничтожить западную цивилизацию. Такими словами он прокомментировал сообщение в Твиттере, где Сороса обвинили в эскалации миграционного кризиса на острове Лампедуза в Италии.

"Организация Сороса, похоже, хочет не меньше чем уничтожения западной цивилизации", — написал предприниматель.

"Правда". Илон Маск считает, что Байден разрушает легитимность демократии в США. Когда экоактивист Микаэль Шелленберг написал в Х: "Основа нашей правовой системы – "Равное правосудие перед законом" – находится в серьёзной опасности. Министерство юстиции активно препятствует судебному преследованию сына президента, стремясь посадить в тюрьму его политического соперника. Байден разрушает легитимность нашей демократической системы". Маск прокомментировал данное сообщение лишь одним словом: "Правда".