Илон Маск опубликовал мем с лицом, похожим на Владимира Зеленского и подписью "Когда ты уже пять минут не просил миллиарда долларов помощи".

В комментариях Маска раскритиковали некоторые украинские пользователи, заявляя, что он "поддерживает военные преступления".

При этом часть комментаторов с Максом согласилась, обвиняя правительство США в невнимании к внутренним проблемам.

Судя по всему, пост Маска вызван решением Конгресса исключить помощь Украине из временного закона о бюджете, что вызвало большой резонанс.

Напомним, что мы писали о том, что пишут западные СМИ о принятии временного бюджета США без помощи Украине.

Также мы писали, что США поставили Киеву условие для получения новой помощи.

Война в Украине идет уже 586-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На южном фронте обстановка практически без перемен, но с попытками ВСУ улучшить свое тактическое положение. Ситуация к югу от Бахмута не изменилась: происходят встречные бои под Клещеевкой и Андреевкой. На Лимано-Купянском направлении - РФ нарастила численность 25-й армии. Ранее соединение насчитывало 12 тысяч военных, сейчас идет речь о более чем 17 тысячах.

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