Американский предприниматель Илон Маск заявил, что историю пишут победители, а проигравшие редактируют Википедию.

Такой афоризм он сказал во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху.

Израильский политик заявил, что цифровые энциклопедии не всегда отображают сбалансированный взгляд на ситуацию.

"О Википедии можно сказать кое-что забавное. Существует старая фраза: "Историю пишут победители". Да, но нет, если твои враги все еще живы, и у них много свободного времени, чтобы исправлять статьи в Википедии", - пошутил Маск.

"Историю пишут люди, которые могут расплодить больше редакторов", - поддержал шутку Нетаньяху, после чего оба посмеялись.

Ранее сообщалось, что Илон Маск обвинил филантропа Джорджа Сороса в намерении уничтожить западную цивилизацию.

"Организация Сороса, похоже, хочет не меньше чем уничтожения западной цивилизации", - написал предприниматель в соцсети.

Также Маск комментировал контрнаступление ВСУ. Он заявил о высоких потерях Украины относительно площади освобожденных в ходе контрнаступления территорий.