Американского бизнесмена Илона Маска обвинили в антисемитизме и размещении пронацистских публикаций в принадлежащей ему соцсети Х.

Поводом для обвинений стала поддержка Маском публикации другого пользователя, направленной против ервеев.

"Еврейские общины распространяют именно такую ​​диалектическую ненависть к белым, которую, как они утверждают, хотят, чтобы люди прекратили использовать против них. Я совершенно не заинтересован сейчас в том, чтобы придавать хоть малейшее значение тому, что западное еврейское население приходит к тревожному осознанию того, что те орды меньшинств, которые поддерживают затопление их страны, не слишком-то их любят", - сказано в тексте публикации.

"Вы сказали истинную правду", - отреагировал на нее Маск, что вызвало возмущение пользователей.

А потом предприниматель еще и обвинил Антидиффамационную лигу (американскую еврейскую неправительственную организацию) в расизме.

"АДЛ несправедливо нападает на большинство Запада, несмотря на то, что большинство Запада поддерживает еврейский народ и Израиль. Это потому, что они не могут, руководствуясь своими собственными принципами, критиковать группы меньшинств, которые представляют их главную угрозу. Это неправильно и это нужно прекратить", - написал Маск.

После этого рекламодатели Х заявили, что их реклама появляется в соцсети рядом с пронацистскими постами. Так, некоммерческая организация Media Matters сообщила, что обнаружила рекламу компаний Apple, Oracle и IBM в Х рядом с постами, восхваляющими Гитлера и нацизм.

В результате американская IT-компания IBM уже убрала из соцсети свои рекламные объявления, хотя собиралась потратить на них за год миллион долларов.

В X отчитались, что почистили указанные сомнительные аккаунты.

Маск сейчас активно рассуждает на политические темы. Так, на днях он предрек гражданскую войну в Европе.

А незадолго до этого заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому больше не следует отправлять украинскую молодежь на фронт.