Несколько бывших и действующих сотрудников компании SpaceX Илона Маска раскритиковали руководство из‑за проблем с безопасностью, которые возникли на фоне ускоренных темпов производства.

Так, с 2014 года сотрудники SpaceX получили в общей сложности не менее 600 травм разной степени тяжести, восемь из них привели к ампутации конечностей.

Об этом пишет издание Reuters после собственного большого расследования деятельности космической компании миллиардера.

"Идея Илона о том, что миссия SpaceX - как можно быстрее добраться до Марса и спасти человечество, пронизывает все подразделения. Компания оправдывает отказ от всего, что может помешать достижению этой цели, включая безопасность своих работников", - рассказал Том Молин, бывший старший инженер по авионике SpaceX, уволенный в числе сотрудников, подавших жалобы на условия труда.

Журналисты Reuters ознакомились с записями о медицинских выплатах и ​​компенсациях работникам. Выяснилось, что:

более 100 рабочих получили резаные или рваные раны;

46 - переломы конечностей и вывихи;

девять - травмы головы, включая один перелом черепа;

четверо - сотрясения мозга и одну черепно-мозговую травму.

В среднем сотрудники по пять раз получали ожоги и удары током, семь раз травмировали глаза и было ещё восемь травм, которые привели к ампутациям конечностей, следует из документов.

В 2014 году произошёл незадокументированный инцидент, когда новому рабочему и его коллегам было поручено доставить пенопластовые листы в главный ангар, но не оказалось ремней для закрепления груза в кузове. Бывший морской пехотинец Лонни Леблан решил сесть на стопку листов, чтобы удержать её своим весом, и во время перевозки порыв ветра сдул мужчину вместе с листами - он упал головой на тротуар и умер.

За нарушения, повлекшие смерть работника, SpaceX обязали выплатить штраф в размере 50 836 долларов.

Ещё один инцидент произошёл в январе 2022 года, когда во время испытаний под давлением ракетного двигателя Raptor V2 от него отлетела деталь, проломив череп одного из рабочих, в результате чего он впал в кому. Собеседники, знакомые с обстоятельствами, поделились, что в детали был обнаружен дефект, но его не устранили до начала испытаний.

Управление по охране труда США (OSHA) признало SpaceX ответственной за неспособность защитить своих сотрудников от травмирования, но компания с этим не согласилась.

SpaceX не тратит время на правила техники безопасности, а вместо этого призывает своих работников нести ответственность за свою защиту, пишет Reuters.

Основатель SpaceX и сам пренебрегает требованиями безопасности, подчёркивает издание. В материале упоминается случай, когда гендиректор размахивал огнемётом на стройплощадке, а также просил закрасить жёлтые и оранжевые детали на оборудовании, используемые для повышения безопасности, в чёрный или синий из‑за своей неприязни к ярким цветам.

Ранее агентство Reuters писало, что в США в отношении компании Neuralink Илона Маска начали расследование из-за неудачных опытов на животных.

Мы также сообщали, что в настоящее время компания Илона Маска ищет добровольца для вживления мозгового чипа первому человеку.