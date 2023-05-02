В понедельник организации по охране дикой природы и окружающей среды подали в суд на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в связи с запуском SpaceX в прошлом месяце гигантской ракеты Starship из Техаса.

Об этом сообщает Associated Press.

20 апреля ракета SpaceX взлетела на 39 километров в высоту, после чего взорвалась над Мексиканским заливом. Система самоуничтожения ракеты привела к тому, что почти 120-метровая махина взорвалась, когда вышла из-под контроля.

Адвокат Центра биологического разнообразия, одного из истцов, сказал, что группы подают в суд, так как считают FAA неспособным оценить воздействие программы Starship на окружающую среду возле пляжа Бока-Чика в Южном Техасе.

Они просят суд аннулировать пятилетнюю лицензию FAA, выданную компании SpaceX. Иск был подан в окружной суд США в Вашингтоне, к нему также присоединились American Bird Conservancy, Surfrider Foundation, индейское племя Карризо/Комекрудо и некоммерческая организация Save RGV.

FAA отказалось от комментариев. Регулятор наблюдает за расследованием аварии и приказал не запускать все космические корабли SpaceX до тех пор, пока не будет уверен, что общественной безопасности ничего не угрожает.

На выходных основатель и исполнительный директор SpaceX Илон Маск заявил, что его компания может быть готова запустить следующий космический корабль через шесть-восемь недель с одобрения FAA.

Сообщений значительном ущербе общественному имуществу в результате падения обломков ракеты не поступало. В бетонной стартовой площадке, которая находится в удаленном месте на самой южной оконечности Техаса, образовалась большая воронка, так как большинство из 33 двигателей ракеты загорелись при старте.

На прошлой неделе Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США сообщила, что большие куски бетона, листы из нержавеющей стали, металл и другие предметы были отброшены на сотни метров от площадки. Кроме того, облако пылевидного бетона ветер отнес на расстояние до 4 км к северо-западу от площадки, отметили в службе.

В выходные Маск сказал, что на стартовой площадке вносятся изменения, чтобы избежать того, что он назвал пыльной бурей и "каменным торнадо" при запусках.

"Насколько нам известно, не было никакого значительного ущерба окружающей среде, о котором мы знаем", - добавил Маск.

После провала запуска в SpaceX заявили, что специально взорвали корабль Starship.

А Маск объяснил причину неудачного запуска Starship.