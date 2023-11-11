Президенту Украины Владимиру Зеленскому больше не следует отправлять украинскую молодежь на фронт.

Такое мнение высказал американский бизнесмен Илон Маск во время беседы с блогером Лексом Фридманом.

Данным высказыванием он ответил на вопрос, нужно ли украинскому президенту приступать к мирным переговорам с Кремлём.

"Да. Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет", - сказал Маск.

По словам бизнесмена, обстановка в зоне боевых действий сложилась таким образом, что дальнейшее наступление ВСУ приведёт к большому количеству жертв, и "история не отнесётся к этому благосклонно".

Между тем в Офисе президента (ОП) уже завуалированно ответили Илону Маску, который предложил Украине переговоры с Россией.

Не называя имени, на Банковой адресовались к "гражданам Стран Демократии" - тем, "кто комфортно сидит за тысячи километров от войны и рассуждает о чужих судьбах, предлагает Украине согласиться на "переговоры/капитуляцию".

"Он (Маск - Ред.) на самом деле предлагает позволить России продолжить совершать преступления, вырезать гражданское население, убивать глобальные правила. Пока мир не захлебнется демократической кровью и не признает тиранов глобальными лидерами", - написал в своем телеграм-канале советник главы ОП Михаил Подоляк.

Ранее Илон Маск назвал "дураками" тех, кто хочет выделения новой помощи Украине. Так он прокомментировал сообщение предпринимателя Дэвида Сакса о том, что в 2022 году США выделили Киеву более 100 миллиардов долларов на контрнаступление.

Мы также сообщали, что Илон Маск назвал Украину и РФ "одной семьёй" и призвал к перемирию.