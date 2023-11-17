OpenAI уже разрабатывает GPT-5 - следующее поколение своей модели искусственного интеллекта. Сроки ее выпуска и потенциальные новые возможности он не звал.

Об этом глава компании Сэм Альтман сообщил в интервью Financial Times.

При этом недавно OpenAI призвала корпорации предоставить ей массивные объемы данных, которые "сегодня еще не легко доступны онлайн для общественности", особенно для длинных писем и разговоров в любом формате.

"Пока мы не приступим к обучению этой модели, для нас это будет похоже на забавную игру в угадайку. Мы пытаемся стать лучше в этом, потому что я думаю, что с точки зрения безопасности важно прогнозировать возможности. Но я не могу сказать вам, что именно он будет делать такого, чего не сделал GPT-4", - сказал Альтман.

Сейчас всем ведущим разработчикам ИИ не хватает для их развития передовых чипов Nvidia H100. Тем временем журнал New Yorker выпустил обложку на тему ИИ.

Ранее YouTube заявил, что начинает борьбу с дипфейками, созданными искусственным интеллектом. Видеохостинг позволит людям жаловаться на дипфейки, обновив процедуру подачи жалоб на конфиденциальность.

Американский бизнесмен Илон Маск запустил собственный проект искусственного интеллекта (ИИ) под названием xAI. Сама нейросеть называется Grok. По его словам, нейросеть Grok "разработана так, чтобы в её ответах было немного юмора".