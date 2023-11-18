Растет число крупных компаний, которые прекратили рекламироваться в X (бывший Твиттер).

Это связано с постом Илона Маска, который поддержал популярную антисемитскую теорию заговора.

Он согласился с мнением, что еврейские организации "противостоят" белому населению западных стран, поддерживая политику меньшинств.

После этого стало известно, что рекламные кампании в соцсети Илона Маска приостановили такие кинокомпании как Disney, Lionsgate, Paramount и Sony Pictures.

Ранее это сделали Apple, IBM, Oracle и некоторые другие. Так, некоммерческая организация Media Matters сообщила, что обнаружила рекламу компаний этих компаний в Х рядом с постами, восхваляющими Гитлера и нацизм.

Напомним, Илона Маска обвинили в антисемитизме и размещении пронацистских публикаций в принадлежащей ему соцсети Х.

Поводом для обвинений стала поддержка Маском публикации другого пользователя, направленной против ервеев. А потом предприниматель еще и обвинил Антидиффамационную лигу (американскую еврейскую неправительственную организацию) в расизме.

Накануне американский миллиардер в своих сообщениях в соцсетях снова предрекал гражданскую войну в Европе.