Растет число крупных компаний, которые прекратили рекламироваться в X
Растет число крупных компаний, которые прекратили рекламироваться в X (бывший Твиттер).
Это связано с постом Илона Маска, который поддержал популярную антисемитскую теорию заговора.
Он согласился с мнением, что еврейские организации "противостоят" белому населению западных стран, поддерживая политику меньшинств.
После этого стало известно, что рекламные кампании в соцсети Илона Маска приостановили такие кинокомпании как Disney, Lionsgate, Paramount и Sony Pictures.
Ранее это сделали Apple, IBM, Oracle и некоторые другие. Так, некоммерческая организация Media Matters сообщила, что обнаружила рекламу компаний этих компаний в Х рядом с постами, восхваляющими Гитлера и нацизм.
Напомним, Илона Маска обвинили в антисемитизме и размещении пронацистских публикаций в принадлежащей ему соцсети Х.
Поводом для обвинений стала поддержка Маском публикации другого пользователя, направленной против ервеев. А потом предприниматель еще и обвинил Антидиффамационную лигу (американскую еврейскую неправительственную организацию) в расизме.
Накануне американский миллиардер в своих сообщениях в соцсетях снова предрекал гражданскую войну в Европе.