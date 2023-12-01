В пятницу, 1 декабря, Израиль возобновил военную операцию в секторе Газа. Срок перемирия истекал сегодня, в 7 утра по местному времени. В срыве перемирия израильтяне обвинили ХАМАС.

Об этом сообщает Армия обороны страны (ЦАХАЛ).

По данным Израиля, палестинцы запустили ракеты и не предоставили до утра списки новых заложников, которых планируется освободить.

Напомним, накануне Израиль и ХАМАС за 20 минут до истечения перемирия в секторе Газа объявили о его продлении.

Ранее Израиль сообщал, что готов на продление перемирия с ХАМАС при условии освобождения десяти заложников каждый день.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галант говорил, что как только закончится временное перемирие с ХАМАС, военные возобновят интенсивные боевые действия, и они продлятся еще как минимум два месяца.

Известно, что 7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах.

Армия Израиля начала сухопутную операцию в секторе Газа. ЦАХАЛ полностью окружил город Газу и разделил прибрежный анклав надвое. Израильские военные захватили административные здания и опубликовали фото из парламента Газы.