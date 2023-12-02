Операция Израиля против ХАМАС может продлиться год или больше. Среди целей - убийство трех высших руководителей ХАМАС - Яхьи Синвара, Мохаммеда Дейфа и Марвана Иссы.

Об этом сообщило издание Financial Times.

По данным источников газеты в израильском руководстве, наиболее интенсивная фаза боевых действий может пройти в начале 2024 года.

По стратегии ЦАХАЛ израильские военные, должны сначала должны будут захватить север палестинского анклава, а затем пробиться на юг сектора.

Они готовят "решительную" военную победу над 24 батальонами и сетью подземных тоннелей группировки и уничтожение ее "управляющего потенциала в Газе".

После этого наступит фаза "перехода и стабилизации" с меньшей интенсивностью военных действий, которая может продлиться до конца 2024 года.

В отличие от предыдущих военных операций и войн Израиля, один из израильских чиновников предположил, что в этой войне не будет твердой конечной точки.

Ранее сообщали, что в Дохе провалились переговоры о новом перемирии в секторе Газа.

ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю вернуться к границам 1967 года. Границы 1967 года существовали до Шестидневной войны, в ходе которой Израиль взял под контроль, в частности, Восточной Иерусалим, западный берег реки Иордан, сектор Газа и Голанские высоты.