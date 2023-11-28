Пентагон заявил, что у него нет денег на наращивание своей группировки на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Politico.

Военные, как и вся власть США, действуют в рамках временной меры финансирования, которая замораживает расходы на уровне предыдущего года. А поскольку передвижение войск на Ближнем Востоке не было запланировано, Пентагону пришлось изъять деньги с существующих счетов операций и технического обслуживания, сообщил представитель Министерства обороны США Крис Шервуд.

Поскольку Министерству обороны пришлось искать средства, это означает меньше денег на обучение, учения и развертывание, которые военные уже запланировали на этот год. По словам Шервуда, некоторые контрактные платежи могут быть отложены.

"Текущие события пересмотрели некоторые оперативные предположения, использованные при разработке запроса президента на бюджет на 2024 финансовый год. В частности, ни запрос на базовый бюджет, ни дополнительный запрос на 2024 финансовый год не включали финансирование операций США, связанных с Израилем", — сказал он.

30 сентября Палата представителей США приняла предложенный республиканцами временный проект бюджета без помощи Украине. Закон о продлении финансирования правительства США на 45 дней подписал президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Мы рассказывали, что пишут западные СМИ о принятии временного бюджета США.