Пентагон движется к тому, чтобы позволить ИИ-оружию самостоятельно принимать решения об уничтожении людей.

Об этом сообщает Busyness Insider.

Развертывание дронов, управляемых искусственным интеллектом, которые могут принимать автономные решения о том, стоит ли убивать человеческие цели, приближается к реальности.

Летальное автономное оружие, способное выбирать цели с помощью искусственного интеллекта, разрабатывается в таких странах, как США, Китай и Израиль.

По мнению критиков, использование так называемых "роботов-убийц" станет тревожным событием, поскольку решения на поле боя о жизни и смерти будут передаваться машинам без участия человека.

Несколько правительств лоббируют в ООН принятие обязательной резолюции, ограничивающей использование дронов-убийц с искусственным интеллектом, но США входят в группу стран, в которую также входят Россия, Австралия и Израиль, которые сопротивляются любому такому шагу, предпочитая необязывающую резолюцию.

"Это действительно один из наиболее важных переломных моментов для человечества. Какова роль людей в применении силы - это абсолютно фундаментальный вопрос безопасности, юридический вопрос и этический вопрос", - сказал Александр Кментт, главный переговорщик от Австрии по этому вопросу.

Согласно уведомлению, опубликованному ранее в этом году, Пентагон работает над развертыванием тысяч дронов с искусственным интеллектом.

В своей речи в августе заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что такие технологии, как рои дронов, управляемых искусственным интеллектом, позволят США компенсировать численное преимущество Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в оружии и людях.

Ранее в Пентагоне назвали космос "зоной боевых действий", в то время как в Google запретили разрабатывать искусственный интеллект для военных целей.