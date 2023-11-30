В Администрации президента США Джо Байдена призвали Турцию воздержаться от поддержки ХАМАС и РФ.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон посетил накануне Анкару и заявил представителям турецкой власти, что они провоцируют насилие на Ближнем Востоке и в Европе, активно помогая ХАМАСу и РФ нарушать западные санкции.

"Будет очень плохо, если будущая атака ХАМАС будет связана со сбором средств или помощи, которая имела место в Турции", - заявил Нельсон.

Американские чиновники заявили, что турецкие компании и частные лица рискуют подвергнуться санкциям, если продолжат помогать РФ обходить санкции.

Ранее сообщалось, что Турция резко нарастила экспорт товаров военной промышленности в РФ. За первые девять месяцев 2023 года Турция экспортировала товаров на 158 млн долларов в 45 категориях, которые США считают "высокоприоритетными" для российской оборонной промышленности.

Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Средняя цифра за период 2015-2021 годов была 28 млн долларов.

Недавно стало известно, что Эрдоган пообещал, что Турция объявит Израиль военным преступником. После этого Израиль отозвал своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана.