Турция в этом году резко нарастила экспорт в РФ военно-связанных товаров.

Об этом пишет газета Financial Times.

Отмечается, что за первые девять месяцев 2023 года Турция экспортировала товаров на 158 млн долларов в 45 категориях, которые США считают "высокоприоритетными" для российской оборонной промышленности.

Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Средняя цифра за период 2015-2021 годов была 28 млн долларов.

По документам детали двойного назначения едут в третьи страны бывшего СССР - Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Однако статистические ведомства этих стран не зафиксировали соответствующего роста импорта. На Западе считают "очевидным", что поставки на самом деле были перенаправлены в РФ.

Использование посреднических структур позволяет Турции формально обходить экспортный контроль Запада.

При том Анкара эти высокоприоритетные товары закупает в странах "Большой семерки". Их импорт в 2023 году вырос более чем на 60%.

По данным источников, США уже призывают Турцию прекратить эти поставки, допускается принятие "принудительных мер".

Ранее мы писали, что немецкая фирма в обход санкций поставляет России станки для производства танковых снарядов.

А недавно власти Болгарии арестовали 12 человек за незаконный экспорт товаров двойного назначения в Россию в нарушение санкций ЕС.