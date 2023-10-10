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Власти Болгарии арестовали 12 человек за незаконный экспорт товаров двойного назначения в Россию в нарушение санкций ЕС.

Об этом сообщает болгарское издание The Sofia Globe.

Сообщается, что данные товары могли быть использованы российскими военными в ходе продолжающегося конфликта в Украине.

Среди подозреваемых — граждане Болгарии, России и Беларуси.

Операция была проведена после того, как в Госагентство нацбезопасности поступила информация о незаконных поставках. Руководитель агентства Пламен Тончев сообщил, что изъятые в ходе задержания товары предназначались не для регулярной армии РФ, а для специальных российских сил в Украине, и что преступная сеть действовала также в других странах ЕС, Великобритании, Сербии, Сингапуре и ОАЭ.

Ядро контрабандной сети составляли граждане РФ, через которых проходило финансирование поставок. Они не являлись постоянными жителями Болгарии.

"Выявленная сеть незаконных поставок была сложная", — сказал Тончев.

Поставки осуществлялись через разные компании, одна из которых находится в Пловдиве. Товар был отправлен в Пловдив, где его переупаковали, затем перевезли в Софию и далее через аэропорт в РФ. Оборот составил более четырех миллионов левов (около двух миллионов евро).

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Ранее издание Le Devoir заявило, что правительство Канады разрешало своему бизнесу обходить санкции, введенные проти РФ.

Стало также известно, немецкая фирма в обход санкций поставляет России станки для производства танковых снарядов.

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