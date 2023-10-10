Власти Болгарии арестовали 12 человек за незаконный экспорт товаров двойного назначения в Россию в нарушение санкций ЕС.

Об этом сообщает болгарское издание The Sofia Globe.

Сообщается, что данные товары могли быть использованы российскими военными в ходе продолжающегося конфликта в Украине.

Среди подозреваемых — граждане Болгарии, России и Беларуси.

Операция была проведена после того, как в Госагентство нацбезопасности поступила информация о незаконных поставках. Руководитель агентства Пламен Тончев сообщил, что изъятые в ходе задержания товары предназначались не для регулярной армии РФ, а для специальных российских сил в Украине, и что преступная сеть действовала также в других странах ЕС, Великобритании, Сербии, Сингапуре и ОАЭ.

Ядро контрабандной сети составляли граждане РФ, через которых проходило финансирование поставок. Они не являлись постоянными жителями Болгарии.

"Выявленная сеть незаконных поставок была сложная", — сказал Тончев.

Поставки осуществлялись через разные компании, одна из которых находится в Пловдиве. Товар был отправлен в Пловдив, где его переупаковали, затем перевезли в Софию и далее через аэропорт в РФ. Оборот составил более четырех миллионов левов (около двух миллионов евро).

Ранее издание Le Devoir заявило, что правительство Канады разрешало своему бизнесу обходить санкции, введенные проти РФ.

Стало также известно, немецкая фирма в обход санкций поставляет России станки для производства танковых снарядов.