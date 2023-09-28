Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Германию, где провёл переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем. Во время визита казахский лидер сделал несколько заявлений по поводу войны в Украине.

Об этом сообщают казахские и российские СМИ.

"Страна" выделила главное из заявлений президента Казахстана по теме конфликта Украины и России:

Казахстан соблюдает режим санкций в отношении РФ.

"Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями. Каких-либо опасений немецкой стороны в отношении каких-то действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть", — сказал Токаев.

Президент Казахстана выступил за "немедленное" прекращение военных действий в Украине и начало мирных переговоров. Токаев считает, что и Украина, и РФ готовы к обсуждению, осталось создать платформу для него.

Токаев заявил, что между Казахстаном и РФ нет территориальных споров, поэтому "каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется".

Помимо этого, казахский лидер сказал, что поддерживает "регулярные дружеские контакты" с российским руководством.

Ранее президент Казахстана заявил, что с самого начала мятежа ЧВК "Вагнер" высказал поддержку Владимиру Путину.

Вместе с этим Токаев назвал мятеж Евгения Пригожина "внутренним делом России".