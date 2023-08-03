Пользователи интернета в Казахстане стали видеть рекламные объявления с предложениями поступить на службу в Вооруженные силы РФ.

Так утверждает Reuters.

В сообщении говорится, что добровольцам обещают разовую выплату в размере 5,3 тысячи долларов, а также ежемесячную зарплату в размере не менее 190 тысяч рублей (более 2-х тысяч долларов) и дополнительные выплаты.

Реклама ведет на веб-сайт, который предлагает потенциальным новобранцам шанс вступить в российскую армию в Сахалинской области на Дальнем Востоке РФ.

На сайте также указано, что его владельцем является Агентство по развитию человеческого капитала Сахалинской области.

Напомним, прошлой зимой в России приглашали узбеков на службу в армию объявлениями в транспорте.

Ранее мы подробно рассказывали, как Россия хочет увеличить армию для войны в Украине.

Война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.