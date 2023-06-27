Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с самого начала мятежа высказал Путину поддержку в намерении подавить его.

"С самого начала с моей стороны в ходе телефонного разговора с президентом РФ было заявлено о полной поддержке его действий, направленных на сохранение и укрепление конституционного порядка и законности. Никаких сомнений в этом не было с учетом потенциала российского государства и личности его общенационального лидера", - говорит Токаев.

Ранее пресс-служба президента Казахстана заявляла, что в том разговоре с Путиным Токаев назвал мятеж Пригожина "внутренним делом России".

Напомним, что ранее мы писали, что означают договоренности, о которых объявил Лукашенко.

Также мы писали о том, Путин позвонил президенту Казахстана, а Токаев назвал мятеж Пригожина "внутренним делом России".

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