В Казахстане отменили концерт российского исполнителя Григория Лепса. Он должен был пройти 8 июля в городе Конаев.

Об этом сообщают местные СМИ.

По их данным, причиной отмены мероприятия стала поддержка Лепсом масштабного вторжения в Украину и недавнее предложение выплачивать по миллиону рублей за вывод из строя танков Leopard.

Однако компания - организатор концерта Makao Luxury Village в соцсетях не упомянула этого.

"Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке. Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения", - говорится в сообщении компании.

Напомним, 14 июня российские певцы Григорий Лепс, Николай Басков, Юрий Антонов, Елена Север, а также телеведущая Юлия Барановская на одном из мероприятий в РФ пообещали выплатить по миллиону рублей тому, кто подобьет немецкий танк "Леопард" или "Леопард-2", стоящие на вооружении Украины.

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