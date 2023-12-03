США продолжат оказывать давление на Израиль для защиты мирных жителей в секторе Газа - Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США продолжат оказывать давление на Израиль для защиты мирных жителей в секторе Газа.
Об этом он сообщил на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии.
Остин считает, что в городских боях нельзя победить, не защищая мирных жителей.
"Мы будем продолжать добиваться от Израиля защиты гражданского населения и обеспечения надежного потока гуманитарной помощи", - добавил Остин.
"Урок в том, что ты можешь победить в городской войне, только защищая гражданское население", - сказал он, вспомнив о своем участии в боях против ИГИЛ.
По словам министра обороны, в городских боях гражданское население становится своеобразным "центром тяжести". "И если вы загоните его в объятия врага, то замените тактическую победу стратегическим поражением", - добавил глава минобороны США.
Вместе с тем он заявил, что США останется близким другом Израилю и его поддержка "не подлежит обсуждению".
Напомним, что вчера Израиль возобновил боевые действия в Газе в полную силу.
Ранее мы писали, что Остин заявил, что США не позволят России одержать победу в Украине и планируют оказывать поддержку Киеву поставками военной помощи.