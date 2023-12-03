Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США продолжат оказывать давление на Израиль для защиты мирных жителей в секторе Газа.

Об этом он сообщил на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии.

Остин считает, что в городских боях нельзя победить, не защищая мирных жителей.

"Мы будем продолжать добиваться от Израиля защиты гражданского населения и обеспечения надежного потока гуманитарной помощи", - добавил Остин.

"Урок в том, что ты можешь победить в городской войне, только защищая гражданское население", - сказал он, вспомнив о своем участии в боях против ИГИЛ.

По словам министра обороны, в городских боях гражданское население становится своеобразным "центром тяжести". "И если вы загоните его в объятия врага, то замените тактическую победу стратегическим поражением", - добавил глава минобороны США.

Вместе с тем он заявил, что США останется близким другом Израилю и его поддержка "не подлежит обсуждению".

Напомним, что вчера Израиль возобновил боевые действия в Газе в полную силу.

Ранее мы писали, что Остин заявил, что США не позволят России одержать победу в Украине и планируют оказывать поддержку Киеву поставками военной помощи.