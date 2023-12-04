Израиль начал вторжение в южную часть часть сектора Газа.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на слова очевидцев.

Местные жители рассказывают, что "десятки" израильских танков, БТРов и бульдозеров продвинулись вглубь анклава в районе города Хан-Юнис и вышли к шоссе Салах ад-Дина, что проходит через весь палестинский сектор, соединяя его северную и южную части.

Вместе с тем поступает информация о новых жертвах среди мирного населения анклава. По меньшей мере четыре человека погибли и еще девять были ранены в результате удара по окрестностям больницы в Джабалии, что в северной части сектора Газа.

О подготовке такого наступления накануне писали западные СМИ. В одной из публикаций говорится, что наступление израильтян с этой стороны чревато новыми жертвами, поскольку на юге укрываются мирные жители Газы, бежавшие от почти двухмесячных боев на севере анклава. Газеты пишут, что Израиль издал приказы об эвакуации населения на юге сектора Газа, "напоминающие аналогичные приказы, которые военные отдавали перед вторжением в северную часть сектора Газа в конце октября".

Мы также сообщали, что сразу после перемирия в ЦАХАЛ заявили о возобновлении войны в Газе в полную силу. Министр обороны Израиля Йоав Галант сказал, что он осмотрел Газу с воздуха и приграничную зону с земли и назвал результаты возобновившегося наступления ЦАХАЛ "очень впечатляющими".