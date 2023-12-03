Судя по некоторым признакам, израильские военные готовят наземное вторжение на юг сектора Газа.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

В публикации говорится, что это чревато новыми жертвами, поскольку на юге укрываются жители Газы, бежавшие от почти двухмесячных боев на севере анклава.

Газета пишет, что Израиль издал приказы об эвакуации на юге сектора Газа, "напоминающие аналогичные приказы, которые военные отдавали перед вторжением в северную часть сектора Газа в конце октября".

"Американские чиновники проясняют Израилю, что он не должен проводить кампанию в южной части Газы, которая будет иметь те же разрушительные последствия, что и на севере", - добавляет издание.

Напомним, армия обороны Израиля заявила, что будет наступать "везде, где есть ХАМАС", включая южную часть сектора Газа.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что ЦАХАЛ возобновляет боевые действия в Газе в полную силу. Также у премьера Израиля Биньямина Нетяньяху обвинили ХАМАС в том, что движение не освободило всех женщин и детей, которые были в списке заложников.