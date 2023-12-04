С начала наземной операции в секторе Газа армия Израиля обнаружила более 800 шахт, ведущих в обширную подземную сеть туннелей и бункеров боевиков ХАМАС, и в ходе боев разрушила более половины из них.

Об этом пишет Reuters.

Ранее в ХАМАС заявляли, что располагают "сотнями километров тоннелей" и сравнивали свою сеть по длине тоннелей с системой метро Нью-Йорка. Боевики не скрывали, что в туннелях и бункерах размещаются центры управления и мастерские по производству вооружения. Это сделало тоннели главными целями для израильских воздушных ударов с применением боеприпасов.

"Шахты туннелей размещались в жилых районах, многие из которых находились рядом или внутри гражданских зданий и сооружений, таких как школы, детские сады, мечети и игровые площадки", - говорится в сообщении армии Израиля.

По словам военных, из примерно 800 выявленных шахт 500 были уничтожены с использованием разных методов.

Напомним, в последний день октября Израиль сообщил, что объединенные боевые силы ЦАХАЛ поразили около 300 целей, в том числе противотанковые ракетные комплексы и ракетные пусковые установки под шахтами, а также военные комплексы внутри подземных туннелей, принадлежащих ХАМАС.

Также мы писали, что ЦАХАЛ захватил в Газе правительственные здания и центры подготовки ХАМАС.