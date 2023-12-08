Армия Израиля с утра провела рейд на Западном берегу реки Иордан.

Палестинский Минздрав заявляет, что были убиты шесть палестинцев.

По данным СМИ, израильские солдаты утром совершили налет на лагерь, где действует местная вооруженная группа, недалеко от Тубаса. Начались столкновения.

Есть сведения об убийстве мирных жителей, которые хотели "посмотреть, что происходит".

Напомним, что на днях США ввели санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, которые нападают на палестинцев.

Отметим, что в этом регионе нет ХАМАСа. Там правит признанная ООН Палестинская автономия во главе с Махмудом Аббасом.

Мы также сообщали, что Иордания перебрасывает войска на границу с западным берегом реки Иордан, чтобы воспрепятствовать переходу границы палестинскими беженцами.

Ранее мы писали, что в сети появились фото взятых в плен жителей сектора Газа, которые подозреваются в участии в деятельности ХАМАС.

Мужчины, подозреваемые в причастности к Хамасу и другим террористическим группировкам, на видео были раздетыми до нижнего белья, с завязанными глазами и со связанными за спиной руками, которых удерживали израильские войска на площади Палестины в Джабалии и других районах северного сектора Газы.