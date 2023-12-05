Израильские силы окружают город Хан-Юнис на юге сектора Газа. ЦАХАЛ начал третью фазу наземной операции в анклаве.

Об этом заявили в генштабе армии Израиля.

Как пишет газета Тimes Оf Israel со ссылкой на ЦАХАЛ, военные Израиля продолжили расширение своего наземного наступления на Хан-Юнис, где, по их мнению, скрывается большая часть руководства ХАМАС.

ЦАХАЛ сообщил, что войска достигли центра Хан-Юниса. Глава южного командования генерал-майор Ярон Финкельман заявил, что войска были вовлечены в самые ожесточенные бои с момента начала наземного вторжения более месяца назад.

"Мы находимся в самом сердце Джабалии, в сердце Шеджайи, а с этого вечера также в сердце Хан-Юниса", — сказал он в своем заявлении, имея в виду опорные пункты ХАМАС возле города Газа на севере сектора.

"Это самый напряженный день боев с момента начала наземных маневров", — сказал Финкельман.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Израиль обдумывает идею затопить тоннели ХАМАС в секторе Газа морской водой.

С начала операции в Газе армия Израиля уничтожила 500 из более 800 шахт, ведущих в туннели ХАМАС. ХАМАС заявлял, что располагает "сотнями километров тоннелей" и сравнивали свою сеть по длине тоннелей с системой метро Нью-Йорка.