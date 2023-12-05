Израиль обдумывает идею затопления тоннелей ХАМАС в секторе Газа морской водой. Для этого израильтяне уже подготовили систему больших насосов, которые могут затопить тоннели за несколько недель.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника США.

Сообщается, что в ноябре Израиль установил большие водяные насосы вблизи Аль-Шати — лагеря беженцев в городе Газа. Эти помпы достаточно мощные, чтобы перекачивать в тоннели ХАМАС тысячи кубометров воды в час и затопить их таким образом за несколько недель.

Этот шаг может изгнать боевиков ХАМАС, но грозит нарушить снабжение пресной водой в регионе и нанести ущерб инфраструктуре.

Вчера СМИ писали, что ЦАХАЛ начал вторжение в южную часть сектора Газа. Местные жители рассказывают, что "десятки" израильских танков, БТРов и бульдозеров продвинулись вглубь анклава в районе города Хан-Юнис и вышли к шоссе Салах ад-Дина, что проходит через весь палестинский сектор, соединяя его северную и южную части.

Напомним, сразу после перемирия в ЦАХАЛ заявили о возобновлении войны в Газе в полную силу.