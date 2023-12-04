Люди, которые сделали гигантские ставки против израильских акций на фондовых рынках Тель-Авива и США за несколько дней до нападения ХАМАСа в начале октября, заработали миллиарды.

Об этом пишет израильское издание Haaretz.

Нападение Хамаса на Израиль 7 октября застало израильскую армию врасплох. Но кто-то, по-видимому, знал заранее и заработал миллиарды, делая ставки против израильских акций, торгуемых в Израиле и на Уолл-стрит, за пять дней до нападения, пишет издание со ссылкой на исследование Роберта Джексона, занимавшего ранее должность члена Комиссии США по ценным бумагам и биржам и Джошуа Миттса (эксперта по коротким продажам на фондовом рынке).

"Объем коротких транзакций 2 октября был настолько огромным - 227 000 единиц по сравнению с несколькими тысячами в любой день - что это не кажется чей-то азартной игрой. Тот, кто стоял за сделками, по-видимому, точно знал, что катастрофа поразит Израиль", - пишет издание.

Журналисты не исключают, что к данным операциям может быть причастен ХАМАС или же лица, контактирующие с этой организацией, которые были в курсе ее планов напасть на Израиль.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ возобновляет войну с ХАМАС в полную силу, а также о том, что Запад скептически относится к продолжению войны Израиля в секторе Газа.