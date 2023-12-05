Военная база Сдот-Миха, где может находиться ядерное оружие, которым предположительно владеет Израиль, оказалась под ракетным ударом 7 октября.

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на спутниковые фото.

По ее данным, ракета, вероятно выпущенная ХАМАС, попала в израильскую военную базу "Сдот-Миха".

По мнению экспертов, на этой базе расположено большое количество ракет, способных нести ядерный заряд.

Ракеты не были повреждены, однако при атаке началось возгорание на близлежащей территории, уточняет издание.

Как отмечает газета, это первый известный случай удара палестинских боевиков по объекту, предположительно содержащий ядерное оружие.

При этом издание подчеркивает, что неясно, знал ли ХАМАС об этом или объект стал целью случайно

Ранее стало известно, что перед атакой ХАМАС кто-то сделал гигантские ставки против израильских акций и заработал миллиарды.

Мы также сообщали о том, что Турция инициирует создание инспекции по проверке наличия у Израиля ядерного оружия.

"Есть ли сейчас у Израиля ядерное оружие? Есть, но если вы спросите у Израиля, то они не скажут "да". Потому что они очень хорошо используют ложь", - сказал Эрдоган.