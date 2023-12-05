Белый дом разработал план, согласно которому сектором Газа после войны будет управлять обновленная Палестинская администрация, которой сейчас принадлежит власть в палестинских поселениях на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Это несовершенное решение, но американские официальные лица рассматривают его как лучший из плохих вариантов. Это также может поставить США на путь столкновения с израильским правительством", - пишет издание.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и другие представители администрации публично заявляли, что "оживленная" Палестинская администрация должна управлять регионом, не раскрывая других подробностей.

Концепция США заключается в многоэтапной реконструкции Газы после завершения войны. Американцы уже столкнулись с сопротивлением со стороны премьера Израиля Нетаньяху, который фактически исключил будущую роль Палестинской автономии в секторе Газа. Израильские власти по большей части не желают обсуждать что-либо помимо нынешней войны.

Ранее сообщали, что Запад скептически относится к продолжению войны Израиля в секторе Газа. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что не верит в реалистичность заявленного Израилем плана полностью уничтожить ХАМАС.

ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю вернуться к границам 1967 года, а также освободить Голанские высоты, захваченные у Сирии.