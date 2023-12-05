Израиль начал заливать тоннели ХАМАС в секторе Газа морской водой. Видео
Армия Израиля начала заливать туннели Газы морской водой.
Об этом сообщает издание "Голос Израиля", публикуя видео затопления.
При этом кадры выглядят так, будто их снимали те, кто находился в туннеле во время затопления. Видео начинается с того, что к небольшому подземному помещению, откуда ведётся съёмка, с дальнего конца тоннеля бежит человек и что-то кричит. Вслед за этим слышится нарастающий гул, после чего раздаётся громкий звук взрыва. В следующие секунды мощный поток воды начинает заливать подземелье.
Ранее Израиль обдумывал идею затопить тоннели ХАМАС в секторе Газа морской водой. Как писал The Wall Street Journal, Такой шаг может выгнать боевиков из-под земли, но грозит нарушить снабжение пресной водой в регионе и нанести ущерб инфраструктуре. Израиль установил большие водяные насосы в городе Газа. Их мощность позволяет перекачивать в тоннели ХАМАС тысячи кубометров воды в час и такими темпами затопить подземелье за несколько недель.
Мы также сообщали, что ЦАХАЛ начал вторжение в южную часть сектора Газа. Местные жители рассказывают, что "десятки" израильских танков, БТРов и бульдозеров продвинулись вглубь анклава в районе города Хан-Юнис и вышли к шоссе Салах ад-Дина, что проходит через весь палестинский сектор, соединяя его северную и южную части.