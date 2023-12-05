Армия Израиля начала заливать туннели Газы морской водой.

Об этом сообщает издание "Голос Израиля", публикуя видео затопления.

При этом кадры выглядят так, будто их снимали те, кто находился в туннеле во время затопления. Видео начинается с того, что к небольшому подземному помещению, откуда ведётся съёмка, с дальнего конца тоннеля бежит человек и что-то кричит. Вслед за этим слышится нарастающий гул, после чего раздаётся громкий звук взрыва. В следующие секунды мощный поток воды начинает заливать подземелье.

Ранее Израиль обдумывал идею затопить тоннели ХАМАС в секторе Газа морской водой. Как писал The Wall Street Journal, Такой шаг может выгнать боевиков из-под земли, но грозит нарушить снабжение пресной водой в регионе и нанести ущерб инфраструктуре. Израиль установил большие водяные насосы в городе Газа. Их мощность позволяет перекачивать в тоннели ХАМАС тысячи кубометров воды в час и такими темпами затопить подземелье за несколько недель.

Мы также сообщали, что ЦАХАЛ начал вторжение в южную часть сектора Газа. Местные жители рассказывают, что "десятки" израильских танков, БТРов и бульдозеров продвинулись вглубь анклава в районе города Хан-Юнис и вышли к шоссе Салах ад-Дина, что проходит через весь палестинский сектор, соединяя его северную и южную части.