В сети появились фото взятых в плен жителей сектора Газа, которые подозреваются в участии в деятельности ХАМАС.

Как пишет Time of Israel, на нескольких видеороликах и фотографиях, распространенных в социальных сетях в четверг, показаны десятки палестинцев, задержанных Армией обороны Израиля в секторе Газа после того, как они, по-видимому, сдались войскам, пока военные усиливали кампанию на этой территории.

Мужчины, подозреваемые в причастности к Хамасу и другим террористическим группировкам, были замечены раздетыми до нижнего белья, с завязанными глазами и со связанными за спиной руками, которых удерживали израильские войска на площади Палестины в Джабалии и других районах северного сектора Газы.

В одном из роликов видно, как группу перевозят в кузове израильской военной техники.

Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари, похоже, подтвердил на своем вечернем брифинге, что эти люди сдались армии, в ответ на вопрос по этому поводу.

"Джабалия и Шеджайя являются "центрами притяжения"… для террористов, и мы с ними боремся. Они прячутся под землей и выходят, и мы сражаемся с ними. Кто бы ни остался в этих районах, они выходят из туннельных шахт, а некоторые из зданий, и мы выясняем, кто связан с ХАМАС, а кто нет. Мы их всех арестовываем и допрашиваем", — сказал Хагари.

Как пишет, Times of Israel, подавляющее большинство гражданского населения покинуло север сектора несколько недель назад.

Ранее мы писали о том, что перед атакой ХАМАС кто-то сделал гигантские ставки против израильских акций и заработал миллиарды.

Также мы писали о том, что операция Израиля может продлиться год или больше, цель — убить всех руководителей ХАМАС.